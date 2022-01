Blaulicht : Komplette Wand eingestürzt: Feuerwehr mit Großaufgebot in Breit

Breit Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Mittwoch in die Ortsgemeinde Breit ausgerückt. Von dort war der Einsturz eines Gebäudes gemeldet worden.

Große Aufregung in der Ortsgemeinde Breit bei Thalfang. Am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr gingen mehrere Anrufe bei der Leitstelle in Trier ein. Ein Gebäude in der Hauptstraße sei eingestürzt. Sofort wurde Großalarm für die Feuerwehren aus der Region ausgelöst, da die Lage noch nicht geklärt war.