Blaulicht : Einsatzkräfte rücken im Hunsrück zu zwei Bränden aus

Morbach Gleich zwei Wehren wurden am Montagmorgen im Hunsrück alarmiert: In Heidenburg brannte ein Küche, im Morbach ein Kamin. Verletzte gab es offenbar nicht.

Eine brennende Kerze war offenbar die Ursache eines Küchenbrandes in Heidenburg. Davon geht die Morbacher Polizei zumindest derzeit aus. Am Montagmorgen, 15. Februar, gegen 6 Uhr wurde der Brand in der Straße Petersberg gemeldet. Die ausrückenden Wehrleute löschten den Brand. Das Feuer der Kerze hatte laut Polizei aus noch nicht geklärten Gründen auf die Küchenzeile übergegriffen und diese in Brand gesetzt. Laut Polizei verbrannte die komplette Kücheneinrichtung. Durch die starke Rußbildung entstand ein Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich. Die beiden Bewohner des Hauses wurden vorsorglich in ein Krankenhaus zur Untersuchung gebracht, aber nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. Im Einsatz waren die Feuerwehren Heidenburg, Berglicht und Thalfang, zwei Rettungswagen sowie eine Streife der Polizei Morbach.