Ein Dachstuhl ist am Freitag gegen 14 Uhr in Bollendorf in Brand geraten. Meterhohe Flammen griffen auf ein angrenzendes Wohnhaus über. Schuld war nach ersten Ermittlungen ein technischer Defekt. Von Florian Blaes