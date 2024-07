Am Wochenende Brennender Dachstuhl in Wintrich: Brandursache steht fest

Bei dem schweren Unwetter am vergangenen Wochenende kam es in der Nacht zum vergangenen Sonntag, 30. Juni, bei einem Einfamilienhaus zu einem Dachstuhlbrand. Nach Ermittlungen der Kriminalinspektion Wittlich steht die Brandursache nun fest: Ein Blitzeinschlag in das Stromnetz des Hauses dürfte den Brand verursacht haben.