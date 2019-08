BRAND : Brennender Schuppen in Sinspelt gelöscht

Ursache unklar: Schuppenbrand in Sinspelt. Foto: Agentur Siko. Foto: tv/Agentur Siko

Sinspelt (siko) Zu einem brennenden Schuppen ist die Feuerwehr am Donnerstag kurz vor 14 Uhr in die Schulstraße in Sinspelt ausgerückt.

Schon auf der Anfahrt konnte man von weitem eine starke Rauchentwicklung wahrnehmen. Mit mehreren Rohren versuchten die Wehrleute, den Brand einzudämmen. Nach kurzer Zeit brachten sie das Feuer unter Kontrolle. Über die Brandursache sowie die Schadenshöhe ist noch nichts bekannt. Verletzt wurde niemand.