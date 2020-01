Feuerwehr : Brennender Strommast in Hetzerath

Foto: TV/Wilfried Hoffmann

Hetzerath (whrc) Anwohner des Schiffwegs in Hetzerath wurden am Donnerstag gegen 20 Uhr auf einen qualmenden und Funken schlagenden Strommasten aufmerksam. Die alarmierte Feuerwehr konnte gemeinsam mit dem Netzbetreiber die Störung an der Stromleitung beheben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken