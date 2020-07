Blaulicht : Brennender Strommast sorgt für Aufregung in Oberbillig

Foto: Wilfried Hoffmann

Oberbillig Der Strommast auf dem Hausdach eines Einfamilienhauses hat am Donnerstagmorgen gegen 6.40 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in der Moselstraße in Oberbillig geführt.

Der Mast hat in der früh Funken geschlagen und stark gequalmt. Die daraufhin alarmierte Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, der Energieversorger konnte den Stromabschalten und somit eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindern. Zu weiteren Schäden am Dach des Gebäudes kam es nicht, verletzt wurde auch niemand.Im Laufe des Tages wird der Energieversorger den Dachstrommasten erneuern, dadurch kann es temporär zu Stromausfällen in der Ortsgemeinde kommen. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz für die Rettungskräfte beendet werden.

Foto: Wilfried Hoffmann