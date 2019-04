später lesen Umleitung Richtung Stadt Brennendes Auto – Trierer Moselufer kurzzeitig voll gesperrt FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Das Johanniterufer in Trier musste am Donnerstagnachmittag in der Nähe der Römerbrücke kurzzeitig voll gesperrt werden. Grund war ein brennendes Auto. red/mbu