Ein vor der Einfahrt eines Einfamilienhauses abgestelltes Auto ist am Pfingstsonntag gegen 12.50 Uhr in Brand geraten. Laut Polizei bemerkte eine Nachbarin den Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Darscheid eilte zum Einsatzort und konnte die Flammen schnell löschen. Es kam dennoch zum Totalschaden an dem Auto.