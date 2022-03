Blaulicht : Brennendes Holzkreuz in Winterspelt umgekippt - zwei Schwerverletzte

Brennendes Holzkreuz in Winterspelt umgekippt - zwei Schwerverletzte

Beim traditionellen Burgbrennen in Winterspelt (Kreis Bitburg-Prüm) sind drei Menschen durch ein umkippendes Holzkreuz verletzt worden - zwei von ihnen schwer.

Wie die Polizei mitteilte, hatten sich am Samstag etwa 30 Menschen im Ortsteil Wallmerath um ein in einem Scheiterhaufen aufgestelltes brennendes Holzkreuz versammelt.

Einer der Männer wurde mit einer Kopfverletzung mittels Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Aachen gebracht. Der andere erlitt Frakturen an den Beinen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.