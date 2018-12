später lesen Polizei Polizei sucht Briefkasten-Dieb Teilen

(red) Unbekannte Täter haben am Freitag, 7. Dezember, zwischen 16 und 20 Uhr in Hallschlag in der Trierer Straße einen Briefkasten gestohlen. Der Briefkasten war wegen Renovierungsarbeiten auf einer Treppe vor dem Haus abgestellt worden.