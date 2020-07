Polizei : Bronze-Skulptur aus Europäischer Kunstakademie Trier gestohlen

Trier Die circa 200 Kilogramm schwere Skulptur haben die Diebe vom Gelände der Kunstakademie vermutlich mit einem Kleintransporter „abgeholt“.

Auf dem Gelände der Europäischen Kunstakademie in der Aachener Straße in Trier fehlt eine Bronze-Skulptur. Wie die Polizei mitteilt, haben bisher unbekannte Täter diese wohl in der Zeit von Freitag, 17. Juli, 18 Uhr, bis Samstag, 18. Juli, 9 Uhr, entwendet.