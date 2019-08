Diebstahl : Brücke und Schilder von Hermeskeiler Baustelle gestohlen

Hermeskeil Diebe haben sich in der Nacht auf Montag an einer Baustelle in der Gusenburger Straße in Hermeskeil bedient. Wie die Polizei mitteilt, wurden dort eine Grabenbrücke aus Metall mit Geländer und zwei Schilder mit den Hinweisen „Durchfahrt verboten“ und „Sackgasse“ entwendet.

