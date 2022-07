Polizeieinsatz : Brückenspringer springen von der Moselbrücke in Schweich in die Mosel

Brückenspringer springen von der Moselbrücke in Schweich in die Mosel

Schweich Zwei Menschen sind am Sonntagfrüh von der Moselbrücke in Schweich ins Wasser gesprungen. Zeugen alarmierten die Polizei, die sich sofort auf die Suche machte.

