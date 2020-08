Blaulicht : Polizei Bitburg rettet Hund aus überhitztem Auto

Bitburg Die Beamten der Polizei Bitburg mussten am Dienstag auf einem Supermarktparkplatz ein Auto aufbrechen: Im völlig überhitzten Wagen saß ein Hund und litt bereits stark.

Die Beamten wurden am Dienstag gegen 19.10 Uhr von Bürgern darüber informiert, dass auf dem Parkplatz ein Hund in einem abgeschlossenen Wagen an den Scheiben kratze.