Polizei sucht Verantwortliche Teurer Spaß: Unbekannte malen Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Fahrbahn

Buchet · In der Eifel haben Unbekannte den Kampf gegen Raser in die eigene Hand genommen. In Buchet und Weidinger wurden an verschiedenen Stellen „50“-Markierungen auf die Straße gesprüht. Für die Verantwortlichen könnte es nun teuer werden.

29.08.2023, 13:24 Uhr

In Buchet und Weidinger wurden an verschiedenen Stellen „50“-Markierungen auf die Straße gesprüht. Foto: Polizei Prüm