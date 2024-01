Bei Büdesheim Fahranfängerin bei Unfall schwer verletzt

Eine Fahranfängerin ist bei einem Unfall nahe Büdesheim (Eifelkreis Bitburg-Prüm) am Donnerstagmorgen, 11. Januar, gegen 7.35 Uhr schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Demnach war die Fahrerin mit ihrem PKW auf der B410 von Prüm kommend in Richtung Gerolstein unterwegs.