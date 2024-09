Streit im Haus SEK-Einsatz in Büdlich – Alarm wegen Nachbar mit Schusswaffe

Der Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag, den 20. September, gegen 15.50 Uhr. Die Polizei teilt mit, dass zwei Parteien eines Mehrfamilienhauses in eine körperliche Auseinandersetzung gerieten. Die Streitigkeiten spitzten sich zu. Was dann geschehen ist, beschreibt die Polizei als eine „Bedrohungslage mit einer vermeintlichen Schusswaffe“, die sich gegen eine 42-Jährige richtete.