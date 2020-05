Blaulicht : Polizei findet Marihuana bei Kontrolle am Bullayer Bahnhof

Bullay Am Bahnhof in Bullay sind am Samstagabend Drogen gefunden worden. Den Besitzer erwartet ein Strafverfahren.

Am späten Samstagabend, 2. Mai, hat die Polizei Drogen bei einer Kontrolle gefunden. Das teilen die Beamten am Sonntagmorgen mit.

Demnach fanden sie bei einer Personenkontrolle im Bereich des Bullayer Bahnhofs bei einem 21-jährigen Heranwachsenden aus der Verbandsgemeinde Cochem eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden.