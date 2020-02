Jugendliche vermisst gemeldet : Bundespolizei bringt Ausreißerinnen zurück

Symbolbild. Foto: TV/Frank Göbel

Trier Zwei 14- und 16-jährige Mädchen sind in der Nacht zum Freitag von der Bundespolizei am Hauptbahnhof Trier in Gewahrsam genommen worden.

Laut Mitteilung der Bundespolizei waren die Jugendlichen zuvor bei Erkennen der Beamten weggelaufen, konnten jedoch nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Die Überprüfung der Personalien ergab: Beide waren aus einer Jugendhilfeeinrichtung im Raum Trier abgängig und von der Polizei Schweich als vermisst ausgeschrieben.