Kriminalität : Bundespolizei fasst zwei Kriminelle für Luxemburg

Foto: Polizei Luxemburg

Trier Die Bundespolizei überstellte am Donnerstag einen 57-jährigen Deutschen sowie einen 44-jährigen Kroaten in Wasserbilligerbrück an die luxemburgischen Behörden. Die Männer wurden mit Europäischem Haftbefehl gesucht, da sie in der Vergangenheit schwerwiegende Straftaten im Bereich der Eigentumskriminalität in Luxemburg begangen haben.

