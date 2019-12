Blaulicht : Bundespolizei findet 15-jährige Ausreißerin

Trier (red) Seit dem 24. Oktober wurde eine 15-jährige Triererin vermisst. Sie wurde nun am Freitagmorgen von der Bundespolizei am Hauptbahnhof Trier gefunden und in Gewahrsam genommen. Ermittlungen ergaben, dass sie wiederholt aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Trier weggelaufen ist.

