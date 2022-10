Polizei : Einreiseverstöße und Drogen: Bundespolizei wird bei Kontrollen fündig

Foto: dpa/Carsten Rehder

Mehrere Strafverfahren hat die Bundespolizei nach Kontrollen an der Grenze zu Luxemburg eingeleitet. Dabei ging es um unerlaubte Einreisen und einen ausstehenden Haftbefehl – aber auch Betäubungsmittel und eine Waffe fanden die Beamten.

Wie die Bundespolizei mitteilte, fand am Donnerstag ein Fahndungs-Schwerpunkteinsatz von Bundespolizei und der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit Koblenz an der Landesgrenze zu Luxemburg statt, unter anderem zwischen Echternacherbrück und Wincheringen.

Insgesamt überprüften die Einsatzkräfte mehr als 510 Personen. Es wurden Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsrecht, das Betäubungsmittel- und Waffengesetz eingeleitet. Mehrere nationale und internationale Fahndungsnotierungen wurden festgestellt; eine Person wurde mit Haftbefehl gesucht.

Für drei am Grenzübergang Wasserbilligerbrück unerlaubt eingereiste Männer, zwei albanische und ein moldauischer Staatsbürger, war an der Kontrollstelle vorläufig Endstation. Sie wurden später dem Haftrichter am Amtsgericht Trier vorgeführt, der Abschiebehaft anordnet. Die Männer wurden in die Gewahrsamseinrichtung für Ausreisepflichtige nach Ingelheim gebracht.

Am Rastplatz Markusberg auf der A 64 kontrollierten die Einsatzkräfte einen Kleinbus mit polnischer Zulassung. Insassen waren vier Georgier und ein Türke, die in Deutschland arbeiten wollten. Drei davon waren nicht im Besitz der dafür erforderlichen Dokumente. Sie wurden aufgefordert, das Bundesgebiet unverzüglich zu verlassen. An der gleichen Kontrollstelle beschlagnahmten die Einsatzkräfte bei der Kontrolle eines 60-Jährigen eine Schreckschusspistole inklusive fünf Patronen. Außerdem wurden in mehreren Fällen geringe Mengen Betäubungsmittel bei Fahrzeuginsassen aufgefunden und sichergestellt. Gegen sie wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.