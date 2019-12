Polizei : Bundespolizei nimmt 52-Jährigen in Gerolstein fest

Symbolbild. Foto: Friedemann Vetter. Foto: TV/Friedemann Vetter

Gerolstein Die Bundespolizei hat am Freitag, 27. Dezember, am Bahnhof in Gerolstein einen 52-jährigen Deutschen verhaftet. Er war von der Staatsanwaltschaft Bonn gesucht worden, da er eine Strafe wegen des Missbrauchs von Notrufen in sechs Fällen nicht gezahlt hatte.

