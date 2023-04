Am Freitag und Sonntag Bundespolizei nimmt drei Gesuchte in Trier fest

Trier · Die Bundespolizei hat bei Personenkontrollen im Stadtgebiet Trier am Freitag, 14. April, und Sonntag, 16. April, drei Gesuchte festgenommen. Am Sonntagmorgen einen 43-jährigen Albaner. Der in Frankreich wohnhafte Mann wurde wegen eines Verkehrsverstoßes zu einer Haftstrafe von 28 Tagen, abwendbar durch die Zahlung von 1.540 Euro, verurteilt.

17.04.2023, 13:02 Uhr

Foto: dpa/Peter Kneffel