Polizei : Polizei nimmt Mann fest und greift Frau auf

Trier Die Bundespolizei nimmt einen mutmaßlichen Dieb fest und greift eine psychisch kranke Frau auf.

Bereits am Mittwochabend, 14. Oktober, wurde eine verwirrte 28-jährige Deutsche am Hauptbahnhof Trier kontrolliert. Eine Überprüfung ergab: Die junge Frau ist aus einer psychiatrischen Einrichtung in Bonn abgängig und als „Vermisst“ gemeldet. Nach Rücksprache erfolgte eine Übergabe an das Ordnungsamt Stadt Trier.