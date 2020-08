Geldstrafe nicht gezahlt : Bundespolizei Prüm nimmt gesuchten Straftäter fest

Symbolbild. Foto: TV/Frank Göbel

Winterspelt/Prüm Bei einer Kontrolle an der Grenze zu Belgien haben Beamte der Bundespolizei in Prüm nach eigenen Angaben am Mittwochnachmittag einen 40-jährigen Franzosen festgenommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von TV-Redaktion

Bei dem Mann habe es sich um einen gesuchten Straftäter gehandelt. Gegen den 40 Jahre alten Franzosen lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Offenburg vor.