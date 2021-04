Polizeieinsatz : Bundespolizei nimmt Mann in Regionalbahn fest

Foto: TV/Klaus Kimmling

Jünkerath/Trier (red) Wie die Bundespolizei Trier am Montag mitteilt, hatte sie bereits am Freitag im Rahmen einer Zugstreife in der Regionalbahn in Höhe Jünkerath einen 35-jährigen Reisenden festgenommen.

Der in Norddeutschland lebende Mann wurde mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein wegen versuchter unerlaubter Einreise gesucht. Zudem lag eine Schengen-Fahndung der Niederlande vor. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde eine geringe Menge Marihuana in seiner Hosentasche gefunden und sichergestellt.

Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 390 Euro nicht bezahlen konnte, verbringt er laut Polizei nun die nächsten 39 Tage in der Justizvollzugsanstalt Trier.