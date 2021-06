Kontrolle an der A 64 : Menschen eingeschleust? Bundespolizei Trier ermittelt

Kontrolle an der A 64

Trier Unterstützungseinsatz der Bundespolizei Trier auf der Bundesautobahn 64 am Rastplatz Markusberg haben Bundespolizisten der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit Koblenz am Dienstagmittag einen mit sieben Menschen besetzten VW Golf mit deutscher Zulassung aus dem Verkehr gezogen.

Der Fahrer habe sich mit einem deutschen Reiseausweis für Flüchtlinge ausgewiesen. Fünf der Mitfahrer, syrische Staatsangehörige, seien im Besitz griechischer Reisepässe plus Aufenthaltstitel gewesen und eine Mitfahrerin habe eine gefälschte griechische Identitätskarte vorgelegt.

Die Syrer seien am Dienstagmorgen mit dem Flugzeug von Athen nach Luxemburg gereist, wo der Fahrer sie aufgenommen und nach Deutschland gebracht habe. Ziel war laut der Bundespolizei ursprünglich eine Wohnung in Köln. In der Dienststelle hätten die Syrer ein Asylbegehren geäußert.