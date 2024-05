Am Grenzübergang Wasserbilligerbrück Europäischer Haftbefehl: Bundespolizei Trier liefert Gefangenen aus

Am Tag danach – Freitag, 17. Mai – hat die Bundespolizei Trier wiederum einen 25-Jährigen von der Police Luxemburg in Empfang genommen. Gegen ihn lagen zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Heidelberg wegen Eigentumsdelikten vor. Außerdem laufen drei weitere Ermittlungsverfahren, ebenfalls wegen Eigentumsdelikten. Da er die geforderte Geldstrafe von insgesamt 620 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer 62-tägigen Haftstrafe in die JVA Trier eingeliefert.