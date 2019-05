Blaulicht : Bundespolizei Trier stellt zwei per Haftbefehl gesuchte Männer

Trier Die Bundespolizei hat am Samstagmorgen in Trier einen gesuchten Straftäter gestellt. Aufgrund eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz lag gegen den 27-jährigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Trier vor.

Ebenfalls im Stadtgebiet Trier fiel der Bundespolizei am Sonntagmittag ein 24-Jähriger in einem Fernreisebus auf. Die Staatsanwaltschaft Hanau hatte einen Haftbefehl wegen eines Verkehrsdeliktes unter Alkoholeinfluss gegen ihn erlassen. Da er den geforderten Betrag in Höhe von 340 Euro nicht aufbringen konnte, wurde der Mann für die nächsten 42 Tage in die Justizvollzugsanstalt Trier gebracht.