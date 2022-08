Blaulicht : Exhibitionist entblößt sich vor 15-Jähriger - Bundespolizei sucht Zeugen

Trier In einer Regionalbahn auf dem Weg nach Trier hat ein Mann sich vor einer 15-Jährigen entblößt. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

Wie die Bundespolizei mitteilte, kam es am Mittwochabend zu dem Vorfall. Ein Mann stieg vermutlich um 21.10 Uhr am Bahnhof Besseringen in die Regionalbahn RB 71, die von Saarlouis nach Trier fuhr, platzierte sich in Sichtweite einer 15-Jährigen und manipulierte vor der Jugendlichen an sich herum. Als die 15-Jährige das bemerkte, verließ sie ihren Sitzplatz und alarmierte einen Zugbegleiter.