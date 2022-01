Blaulicht : Schwarzfahren und Beleidigung: Bundespolizei Trier vollstreckt zwei Haftbefehle

Trier Die Bundespolizei ist bei Personenkontrollen in Trier fündig geworden und hat zwei Haftbefehle vollstreckt.

Wie die Bundespolizei mitteilte, vollstreckten Beamte bei Personenkontrollen im Stadtgebiet von Trier am Montag zwei Haftbefehle vollstreckt, einen davon am frühen Montagmorgen gegen einen 36-jährigen Franzosen wegen Erschleichens von Leistungen. Er hatte einen ICE ohne gültigen Fahrschein benutzt, wurde der Mann im Juni 2020 zu einer Geldstrafe von 200 Euro verurteilt. Zudem liefen gegen den Mann noch vier aktuelle Ermittlungsverfahren wegen Eigentums- und Gewaltdelikten. Die geforderte Geldstrafe konnte er nicht bezahlen, so dass er die nächsten 20 Tage in der Justizvollzugsanstalt Trier verbringen wird.