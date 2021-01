Bundespolizei : Vier Ausreißer am Bahnhof Trier aufgegriffen

Vier Ausreißer am Bahnhof Trier aufgegriffen

Haftbefehle vollstreckt, Ingewahrsamnahmen, 36 Fahndungserfolge sowie Verstöße gegen das Aufenthalts- und Strafrecht; dies ist die Bilanz der Bundespolizei Trier von Silvester bis Sonntag. Als Auszug sei zu nennen:

Insgesamt fünf Ingewahrsamnahmen gab es an Silvester und Neujahr am Hauptbahnhof Trier. Dabei wurden vier Menschen wieder zu ihren jeweiligen Hilfeeinrichtungen gebracht. Die fünfte, ein alkoholisierter, orientierungsloser 35-jähriger Mann – zuvor ohne Fahrschein mit dem Zug von Köln nach Trier unterwegs – verbrachte die Nacht zwecks Ausnüchterung in der Gewahrsamszelle.