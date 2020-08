Blaulicht : Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl bei Einreise

Trier Ein mit Haftbefehl gesuchter 39-jähriger Rumäne ist am Donnerstagmorgen auf der A 64, Rastplatz Markusberg, von der Bundespolizei Trier festgenommen worden

Die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1.800 Euro konnte er nicht zahlen, so dass er nun die nächsten 40 Tage in der Justizvollzugsanstalt Trier verbringen wird