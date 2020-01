So wie hier in Erfurt, haben Polizisten anscheinend auch in Trierweiler eine Wohnung durchsucht. Bundesinnenminister Seehofer (CSU) hat die rechtsextreme Gruppe «Combat 18» verboten. Die Polizei durchsuchte am Morgen mehrere Objekte in verschiedenen Bundesländern. Foto: dpa/Stefan Hantzschmann