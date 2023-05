In das Hotel-Restaurant Einbruch auf der Burg Ramstein in der Nacht von Samstag auf Sonntag

Einbruch in der Burg Ramstein: Wie die Polizei mitgeteilt hat, sind bislang unbekannte Täter am Sonntagmorgen, 14. Mai, zwischen 0.30 Uhr und 5.30 Uhr in das Hotel-Restaurant der Burg Ramstein eingebrochen. „Die Räumlichkeiten wurden gewaltsam aufgebrochen und mehrere Schränke geöffnet und durchwühlt“, heißt es in einer Pressemitteilung zum Vorfall. Der Sachschaden beläuft sich demnach auf einen mittleren, dreistelligen Euro-Betrag.