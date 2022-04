Unfall : Vier Schwerverletzte bei Burgen: Auto überschlägt sich und rutscht Abhang hinunter

Burgen Ein 18-jähriger Fahrer hat in der Nacht in Burgen bei Bernkastel-Kues einen schweren Unfall gebaut. Das Auto war mit drei weiteren Personen besetzt. Sie alle mussten ins Krankenhaus transportiert werden.

Am Samstag, den 2. April, ereignete sich um 04.18 Uhr auf einen Feldweg von der Grillhütte Burgen kommend in Fahrtrichtung der Ortslage Burgen ein schwerer Verkehrsunfall. In einer Linkskurve verlor der Fahrer eines PKW die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts aus der Kurve von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug, welches mit vier Personen besetzt war, rutschte ca. 50 Meter weit einen steilen Abhang hinunter, überschlug sich dabei mehrfach und kam völlig deformiert zum stehen.