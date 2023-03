Schwieriger Einsatz : Gleitschirmflieger abgestürzt: Pilot saß in 15 Metern Höhe auf einem Baum fest

Foto: Agentur SIKO 6 Bilder Rettungseinsatz für Gleitschirmflieger bei Burgen

Burgen Am Freitag erreichte die Einsatzkräfte ein Notruf, weil ein Gleitschirm in Burgen bei Bernkastel-Kues abgestürzt ist. Zunächst war unklar, wie man den Piloten am besten aus einem Baum retten konnte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Siko Agentur

Am späten Freitagnachmittag, 3. März, ging um ca. 17.15 Uhr die Meldung bei der Polizei ein, dass ein Gleitschirmflieger abgestürzt ist. Zu dem Vorfall kam es kurz nach dem Start des Fliegers bei Burgen. Der Pilot stand beim Eintreffen der Rettungskräfte auf einem dünnen Ast in rund 15 Metern Höhe und konnte den Baum nicht aus eigener Kraft verlassen, berichtet die Polizei.

Zunächst war nicht klar, ob man den Piloten mit der Drehleiter würde retten können. Deshalb wurden auch die Höhenretter der Berufsfeuerwehr Trier alarmiert. Letztendlich konnte jedoch die Drehleiter in Stellung gebracht werden und der Mann konnte sicher zu Boden gebracht werden. Dort wurde er vom Notarzt des Rettungshubschraubers Air Rescue 3 aus Luxemburg in Empfang genommen.

Nach Angaben der Polizei blieb der Pilot unverletzt.