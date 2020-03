Einbruch : Bus aufgebrochen, Thermoskanne entwendet

Foto: TV/Frank Göbel

Ulmen Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Ulmen in einen Bus eingebrochen. Der oder die Täter haben sich durch die Tür Zutritt verschafft und später eine Scheibe eingeschlagen. Sie haben sich über eine längere Zeit im Bus aufgehalten.

