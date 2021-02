Unfall : Bus mit Kindergartenkindern fährt in Wohnzimmerfenster: Keine Verletzte

Verkehrsunfall mit Kindergartenbus in Bergweiler Foto: TV/Polizei

Bergweiler (red) Ein Unfall mit einem Bus, der Kindergartenkinder an Bord hatte, hat sich am Dienstag gegen 7.55 Uhr in Bergweiler an der Kreuzung Kaiserstraße/Borweg ereignet. Der Bus war in Schrittgeschwindigkeit in der Kaiserstraße unterwegs.

