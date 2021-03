Kollision : Bus und LKW stoßen in Schalkenmehren zusammen

Schalkenmehren (red) Ein Bus stieß am 8. März gegen 8.15 Uhr mit einem am rechten Fahrbahnrand der Mehrener Straße abgestellten LKW zusammen. Dabei streifte er ihn jedoch nur leicht, so dass es an beiden Fahrzeugen nur zu geringen Sachschäden kam.

Zur Kollision war es gekommen, als der Bus die Engstelle durchfuhr und beim Manövrieren das Heck des Busses ausscherte. Hierbei kam es zur Berührung des LKW.