Busunternehmen schweigt Busunfall mit 50 Passagieren: War der Busfahrer betrunken?

Palzem/Trassem/Saarburg · Ein möglicherweise betrunkener Busfahrer ist am Donnerstagmorgen an einem Unfall bei Palzem-Wehr beteiligt gewesen. Obwohl 50 Passagiere an Bord waren, ist niemand verletzt worden. Was passiert ist und warum Erinnerungen an den Promille-Busfahrer von Freudenburg wach werden.

07.12.2023 , 14:21 Uhr

Die Polizei hat auch einen Atemalkoholtest mit dem Busfahrer gemacht. Bevor sie Werte veröffentlichen möchte, wartet sie jedoch die Blutuntersuchung ab. Foto: dpa Foto: ADAC/ADAC, Markus Hannich

Donnerstagmorgen, 7.30 Uhr. Ein Autofahrer informiert die Polizeiinspektion in Saarburg über einen Unfall. Den Unfallhergang beschreibt ein Polizist der Polizeiinspektion Saarburg so: Ein Bus sei von der Kreisstraße 110 beim Palzemer Ortsteil Wehr rechts auf die B419 abgebogen. Beim Ausscheren habe der Bus einen Wagen touchiert, dessen Fahrer von Palzem aus Richtung Wincheringen gefahren ist. Ob der Bus, der mit 50 Passagieren, vorwiegend Schülern, besetzt ist, zu weit ausschert beim Abbiegen, oder ob der Autofahrer mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn kommt, ist laut dem Polizeibeamten noch nicht klar. In einer Meldung zu dem Vorfall heißt es: „Der beteiligte PKW-Fahrer wollte den Unfall lediglich zu Protokoll geben, man habe sich vor Ort verständigt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, die Fahrzeuge blieben fahrbereit.“