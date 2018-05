später lesen Polizei Busbrand auf der Autobahn bei Hasborn: Vier Schüler im Krankenhaus Teilen

Auf der A 1 ist in der Nacht zum Mittwoch ein Bus mit Schülern und Lehrern aus dem Landkreis Ahrweiler in Brand geraten. Vier der jungen Leute erlitten nach Angaben der Polizei eine Rauchvergiftung. Der Bus war in Richtung Koblenz unterwegs. Kurz vor der Raststätte Eifel-Ost bei Hasborn (Kreis Bernkastel-Wittlich) meldete ein Fahrgast gegen 23.30 Uhr eine Rauchentwicklung. Der Fahrer fuhr auf den Randstreifen, und die Insassen verließen das Gefährt. Feuerwehrleute löschten den Brand am Heck des Busses. Zwei der Schüler, ein 16-Jähriger und eine 15-Jährige, wurden stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Zwei andere verließen es nach ambulanter Behandlung. An Bord befanden sich 43 Schüler, zwei Lehrer und zwei Busfahrer. Die Gruppe war auf der Rückfahrt von einer Tagestour nach Verdun (Frankreich). Sie wurde mit einem Ersatzbus nach Hause gebracht. Am Bus entstand ein Schaden von circa 6000 Euro. Brandursache bist nach Angaben der Polizei vermutlich ein technischer Defekt in der Bremsanlage. Die rechte Fahrspur der Autobahn in Richtung Koblenz war kurzzeitig gesperrt, Von Clemens Beckmann