Die Polizei bittet um Hinweise : Fahrgast-Bus touchiert PKW in Trier – Unfallflucht

Trier Ein Bus, der einen Fahrgast beförderte, ist laut Polizei in der Sickingenstraße in Trier mit einem Auto zusammengestoßen. Der Busfahrer habe Unfallflucht begangen. Die Kollision habe sich bereits am Dienstag, 9. März, gegen 19.40 Uhr ereignet, wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte.

Der Bus habe den haltenden PKW in einer Spitzkehre touchiert und sei daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Bergstraße weitergefahren.

Im Bus habe sich nach Zeugenangaben eine Frau befunden. Des Weiteren hätte hinter dem unfallbeteiligten PKW noch ein Fahrzeug gehalten.