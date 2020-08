Polizei : Bushäuschen in Klausen beschädigt

Foto: Fritz-Peter Linden

Klausen In der Wittlicher Straße in Klausen wurde in der Zeit von Freitag, 7. August, 20 Uhr, bis Samstag, 8. August, 8 Uhr, eine größere Glasscheibe an einem Buswartehäuschen total beschädigt. Der eingetretene Schaden wird auf rund 750 Euro geschätzt.