Polizei : Zeugen gesucht: Bushaltehäuschen schwer beschädigt

Foto: TV/Klaus Kimmling

Longuich/Schweich (red) In Höhe der Trierer Straße 15 in Longuich hat es im Zeitraum vom 28. August bis 11. September ein Unfall gegeben. Dabei sei der aus massivem Metall und Holz bestehende Bushaltestellen-Unterstand so schwer beschädigt worden, dass ein Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro entstand, teilt die Polizei Schweich mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken