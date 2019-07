Polizei : Bushaltestelle beschädigt

Konz-Könen Unbekannte haben in Konz-Könen, in Höhe des Hauses Könener Straße 59, eine Scheibe der Bushaltestelle beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, muss die Tat am Donnerstag, 4. Juli, zwischen 16 und 18.30 Uhr geschehen sein.

