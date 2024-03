Polizei zieht Bilanz Carfriday: Eine Person bei Unfall am Nürburgring schwer verletzt – Fahrer betrunken

Nürburgring · Für PS-Liebhaber beginnt am Karfreitag, dem sogenannten „Carfriday“, die Saison – so treffen sich Autobegeisterte zum Beispiel jedes Jahr am Nürburgring. Die Bilanz der Polizei: Einige Strafverfahren und ein schwerer Unfall.

30.03.2024 , 11:55 Uhr

Tausende Autofans treffen sich am Karfreitag am Nürburgring. Laut Nürburgring findet zwar keine offizielle Veranstaltung statt, die weltbekannte Rennstrecke ist aber an diesem Tag auch für Tuner ein beliebtes Ausflugsziel. Foto: dpa/Thomas Frey