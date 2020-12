Blaulicht : Carport und Auto brennen in Freudenburg (Fotos)

Carport und Auto brennen in Freudenburg (Fotos)

Freudenburg In Freudenburg haben am Samstagmorgen ein Auto und ein Carport gebrannt. Die Feuerwehr musste verhindern, dass das Feuer auf das Haus übergriff.

Gegen 7 Uhr kam es am Sonntagmorgen, 26. Dezember, in der Straße „Potzemergarten“ in Freudenburg zum Brand eines Carports.